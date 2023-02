Richard Carapaz verovert Ecuadoraanse wegtitel bij debuut voor EF Education-EasyPost

Richard Carapaz heeft voor de eerste keer in zijn carrière het Ecuadoraans kampioen op de weg gewonnen. De klimmer, die zondag zijn debuut maakte voor EF Education-EasyPost, was in een sprint-a-deux te snel voor Jefferson Alveiro Cepeda van Caja Rural-Seguros RGA. Vorig jaar won Carapaz al weleens het nationaal tijdritkampioenschap van zijn land.

Het Ecuadoriaans kampioenschap vond plaats op een omloop in Tulcán, waar Jonathan Klever Caicedo zaterdag al zegevierde in de strijd om de tijdrittitel. Op zondag moest in totaal 178 kilometer afgelegd worden. Uiteindelijk ontstond er een kopgroep van drie renners, die zouden gaan strijden om de overwinning: Jefferson Alveiro Cepeda moest het opnemen tegen Richard Carapaz en Jefferson Alexander Cepeda van EF Education-EasyPost. De twee Cepeda’s vooraan zijn overigens neefjes.

Het drietal begon samen aan de slotronde. Carapaz wist zijn metgezellen daar te lossen en leek op weg naar een solozege, maar uiteindelijk kon Jefferson Alveiro Cepeda terugkeren. Het kwam op een sprint. Daarin toonde Carapaz zich de rapste.