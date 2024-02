donderdag 1 februari 2024 om 19:51

Richard Carapaz verovert Ecuadoriaanse tijdrittitel

Richard Carapaz heeft het Ecuadoriaans kampioenschap tijdrijden naar zijn hand gezet. De Olympische kampioen onttroont Jonathan Caicedo, die als derde werd afgevlagd op iets meer dan een minuut. Het zilver ging naar Jefferson Cepeda, die driekwart minuut moest toegeven.

Voor Carapaz was het na zo’n 40 kilometer rijden in Riobamba, na 2021, pas zijn tweede nationale titel tegen de klok. Op de weg mocht hij vorig jaar pas voor het eerst juichen, en zondag wil hij er graag nog eentje bijdoen. “Het was vandaag mijn eerste vreugdegevoel van het seizoen. Ik weet dat ik al goed bezig ben, en dit motiveert me voor wat er nog komen gaat”, zegt Carapaz in het persbericht van zijn ploeg.

De kopman van EF Education-EasyPost krijgt zondag opnieuw in Riobamba, een stadje op 3000 meter hoogte in de Andes, de steun van ploegmaat Alexander Cepeda. Nadien reizen de twee af naar de Tour of Colombia.