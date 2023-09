dinsdag 12 september 2023 om 16:57

Richard Carapaz terug in koers: Ecuadoraan maakt rentree in Giro della Toscana

De Giro della Toscana is woensdag de eerste in een resem van Italiaanse najaarsklassiekers. Een opvallende naam aan de start: Richard Carapaz. De Ecuadoraanse klimmer kwam na zijn val in de openingsetappe van de Tour de France niet meer in actie, maar is nu weer fit genoeg om een rugnummer op te spelden.

De 30-jarige Carapaz besloot eind vorig jaar de overstap te maken van INEOS Grenadiers naar EF Education-EasyPost, maar de Amerikaanse formatie heeft nog weinig plezier beleefd aan de ronderenner. De winnaar van de Giro d’Italia 2019 zag zijn voorjaar door een operatie aan zijn amandelen grotendeels in het water vallen. Carapaz mikte dan ook vooral op de Tour de France en won in aanloop naar de drieweekse ronde ook de Mercan’ Tour Classic.

In de Ronde van Frankrijk ging het echter al mis in de openingsetappe van en naar Bilbao. De kopman van EF Education-EasyPost kwam in de openingsrit ten val, reed de etappe nog wel uit, maar deed dit met een breuk in zijn knieschijf. De regerend Olympisch kampioen hoopte zich vervolgens klaar te stomen voor de Vuelta a España, maar raakte niet op tijd fit voor de laatste grote ronde van het seizoen.

Koers voor de klimmers?

We zijn nu enkele weken verder en Carapaz blijkt nu wel in staat om weer te koersen, en zal morgen dan ook zijn opwachting maken in de Giro della Toscana. Dit zal hij doen aan de zijde van Simon Carr, Michael Valgren (in 2021 nog winnaar van de Toscaanse koers), Jefferson Alexander Cepeda, Stefan De Bod, Mark Padun en Odd Christian Eiking.

In de Giro della Toscana rijden de renners van en naar Pontedera. In de laatste negentig kilometer trekken de renners tot twee keer over de Monte Serra, een klim van 9,3 km aan 6,6%. Eenmaal op de top van de tweede passage, is het nog goed dertig kilometer van de finish.