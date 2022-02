Richard Carapaz oppermachtig op tijdritkampioenschap Ecuador

Richard Carapaz heeft met overmacht het tijdritkampioenschap van Ecuador gewonnen. De olympische wegkampioen kende geen tegenstand op het 38 kilometer lange parcours, want de andere podiumkandidaten reed hij op meer dan twee minuten achterstand.

Carapaz werkte het parcours af in een tijd van 47.21 minuut en daarmee was hij 2.04 minuut sneller dan nummer twee Jorge Montenegro. Het brons was voor Alexis Quinteros, die 2.21 minuut toegaf op de klimmer van INEOS Grenadiers. Carapaz is op de erelijst van het tijdritkampioenschap van Ecuador de opvolger van Montenegro.

Zaterdag staat in Ecuador ook meteen het wegkampioenschap op het programma, daarin gaat Carapaz voor de dubbel.

