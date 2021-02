Richard Carapaz opent zijn wegseizoen met Ronde van Catalonië

Richard Carapaz snijdt volgende maand zijn wegseizoen aan met de Ronde van Catalonië. Voor de Giro-winnaar van 2019 wordt dit zijn tweede optreden in de Spaanse etappekoers. Ook gaat hij in april in de heuvelklassiekers van start.

Ook twee jaar geleden, in het jaar van zijn Giro-zege, stond Carapaz in de Ronde van Catalonië aan de start. In de bergetappe naar Vallter 2000 reed hij destijds naar de achtste plaats. In het klassement eindigde hij als 26e. Ook dit jaar ziet de Ecuadoraan kansen in de rit naar Vallter 2000, naast de rit naar Port Ainé een dag later.

“Deze editie is extra speciaal omdat er deze keer twee hoge aankomsten zijn die me erg goed moeten liggen. Ik denk dat het een lastige wedstrijd wordt, een van de eerste waarin we er echt willen staan met de ploeg. De wedstrijden in aanloop naar de Tour willen we zo goed mogelijk rijden”, vertelde de INEOS-renner op zijn website.

Na de Ronde van Catalonië staan de Ronde van het Baskenland en de drie heuvelklassiekers op het programma van Carapaz. Daarna reist hij terug naar Ecuador om de Tour voor te bereiden.

Voorlopig programma Richard Carapaz in 2021

Ronde van Catalonië

Ronde van het Baskenland

Amstel Gold Race

Waalse Pijl

Luik-Bastenaken-Luik

Tour de France