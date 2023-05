Richard Carapaz na winst in Mercan’Tour: “Dit is een vertrouwensboost”

Richard Carapaz is terug van weggeweest. In de eerste maanden van het seizoen wist de Ecudoraan zich niet echt te onderscheiden, maar vandaag boekte hij – in de Franse klimkoers Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes – zijn eerste Europese zege van 2023.

De derde editie van de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes werd vandaag gewonnen door Richard Carapaz. De Ecuadoraan had op de slotklim naar skigebied Valberg genoeg aan één indrukwekkende demarrage, al moest hij in de laatste kilometers wel alle zeilen bijzetten om een sterke Felix Gall van zich af te houden.

Voor Carapaz is zijn zege in de Mercan’Tour een welkome opsteker. In de eerste maanden van 2023 wilde het namelijk nog niet vlotten, ook al omdat hij een verstoorde voorbereiding kende wegens een operatie aan zijn amandelen. “Ik ben heel blij om weer terug te zijn in koers”, waren zijn eerste woorden in een interview met Cycling Pro Net. “Ik heb thuis goed kunnen trainen. Ik beschik over een goede vorm.”

Carapaz liet zijn ploeggenoten van EF Education-EasyPost de koers controleren. “De ploeg heeft vandaag echt goed gereden. Mijn ploeggenoten hebben hard gewerkt en we hadden de koers onder controle. Dit is niet alleen voor mij een vertrouwensboost, maar ook voor het team. Aan het begin van het seizoen liep het nog niet, maar ik heb hard gewerkt en wilde hier een goed resultaat behalen. Dit is goed voor het vertrouwen.”

Carapaz, die komende maand hoopt te schitteren in de Tour de France, richt zich nu op het Critérium du Dauphiné. Deze belangrijke (voorbereidings)koers gaat zondag van start. “De Dauphiné is een mooie koers. De ambitie is er om goed te presteren. Het is nu zaak om ons goed voor te bereiden.”