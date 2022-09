Richard Carapaz na derde etappezege: “Dit is de mooiste voor mij”

Richard Carapaz kwam zaterdag in de bergtrui als eerste over de finish en boekte zijn derde etappezege van deze Vuelta de España. De renner uit Ecuador kon de achtervolgende Thymen Arensman op een paar seconden voorblijven en verzekerde zich bovendien van een overwinning in het bergklassement.

“Dit is de mooiste voor mij, het was een hele belangrijke rit vandaag. Het was een ingewikkelde etappe, heel zwaar. Ik heb gekoerst op mijn manier, slim denk ik en bewegingen uitgevoerd wanneer het moest. Ik wist dat ik op het einde nog moest aanvallen op de slotklim. Het is een hele mooie overwinning voor mij en toont ook wat voor renner ik ben.”

Naast zijn derde ritzege, gaat de renner van INEOS Grenadiers ook met het bergklassement aan de haal. “De bergtrui werd een doel voor mij na het uitvallen van Jay Vine. Ik wist dat het een zware rit zou worden, ook om de trui te behouden. Er waren de hele tijd aanvallen. Uiteindelijk kon ik toch de punten en de rit pakkken. Ik ben heel geëmotioneerd, ook door alle Ecuadoriaanse mensen langs de kant.”