Richard Carapaz, Marion Norbert-Riberolle, Anna Kay

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Richard Carapaz, Marion Norbert-Riberolle en Anna Kay.

Carapaz verkozen tot Sporter van het Jaar

Richard Carapaz is in Ecuador uitgeroepen tot Sporter van het Jaar. Sportpersvereniging APDP verkoos de INEOS-renner voor zijn prestaties afgelopen jaar in de Tour de France en de Vuelta a España, waar hij achter Primož Roglič tweede eindigde in het eindklassement. “Deze prijs maakt mij en mijn familie erg trots. Om de beelden van het afgelopen seizoen terug te zien doet me veel plezier. Dit motiveert me alleen maar om groots te blijven dromen.”

Norbert-Riberolle en Kay op de weg bij Rupelcleaning

Veldrijdsters Marion Norbert-Riberolle, de beloftewereldkampioene van Dübendorf, en Anna Kay versterken na het crossseizoen de ploeg van Rupelcleaning-Champion voor een wegcampagne. De 22-jarige Norbert-Riberolle richt zich gelijk op de voorjaarsklassiekers, terwijl Kay (21) na een korte break de competitie hervat. Beide rensters rijden in de kleuren van het Starcasino CX Team in het veld.