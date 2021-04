Richard Carapaz komt met de schrik vrij na valpartij in Baskenland

Richard Carapaz kwam gisteren ten val in de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland. De Ecuadoraan viel bergop tijdens de beklimming van La Asturiana, maar na afloop bleek de schade mee te vallen.

De ploeg van Carapaz, INEOS Grenadiers, liet na afloop van de etappe weten dat de klimmer geen breuken heeft overgehouden aan zijn crash. Carapaz probeerde gisteren in de finale mee te schuiven met een aanval van David Gaudu en Tadej Pogačar, maar sneed iets te enthousiast een bocht aan en kwam ten val.

De 27-jarige Carapaz moest vervolgens in de achtervolging, maar kwam nooit meer helemaal vooraan aansluiten. De renner kwam uiteindelijk als 59ste over de streep in finishplaats Sestao, op 1:42 van ritwinnaar Alex Aranburu. In het algemeen klassement kijkt Carapaz inmiddels tegen een achterstand van meer dan twee minuten aan.

De berggeit uit Ecuador kan echter wel gewoon starten in de derde etappe naar de loodzware slotklim van Laudio, aangezien hij alleen maar last heeft van wat blauwe plekken.