vrijdag 8 december 2023 om 09:47

Richard Carapaz gaat voor het algemeen klassement in de Tour: “Maar ik begin wel weer op nul”

Richard Carapaz zal in 2024 een gooi doen naar het algemeen klassement in de Tour de France. De Ecuadoraan wil het afgelopen seizoen achter zich laten en met ambitie het volgende seizoen aftrappen. “Als de benen goed zijn, kan ik een goed klassement najagen”, vertelt Carapaz in gesprek met GCN.

2023 was een seizoen om te vergeten voor Carapaz. De klimmer won slechts twee kleine wedstrijden, het nationaal kampioenschap van Ecuador en de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes. Verder verzamelde hij heel wat ereplaatsen, maar in de grote wedstrijden kwam hij er niet aan te pas. De Tour de France was het grote doel, maar door een valpartij moest Carapaz al bijzonder snel opgeven.

Teambaas Jonathan Vaughters geeft aan wat het probleem was van Carapaz het afgelopen jaar. “Hij was vermoeid uit 2022 gekomen. Bovendien werden zijn amandelen geknipt en kende hij een aantal valpartijen. Nu heeft hij een veel beter plan klaar voor komend seizoen.”

‘We jagen geen achtste plek na’

“Ik voel me in dit team erg op mijn gemak en er liggen mooie kansen voor mij. De renners die mij kunnen helpen zijn van een hoog niveau, zoals Neilson Powless en Andrey Amador”, vertelt Carapaz, die naar de Tour gaat volgend jaar. “Ik begin wel weer op nul. Maar als de benen goed zijn, dan kan ik een goed klassement najagen. Dat is wel mijn doel. Ik moet afgelopen seizoen gewoon vergeten.”

Carapaz spreekt duidelijk uit dat hij voor het klassement zal gaan, maar Vaughters plaatst wel een kanttekening. “We jagen geen achtste plek na, we willen wedstrijden ook effectief winnen. Zijn vorm en resultaten in kleinere rittenkoersen zullen bepalen welke steun hij krijgt en welke doelen we met hem zullen opstellen.”