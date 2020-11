Richard Carapaz droomt van Tourzege: “Nieuw doel voor de toekomst”

Het was een speciaal jaar, vertelde Richard Carapaz tijdens een persconferentie in Ecuador. De ronderenner van INEOS Grenadiers keerde deze week terug naar zijn thuisland na het Europese wegseizoen.

Carapaz maakte in zijn eerste seizoen bij INEOS Grenadiers zijn debuut in de Tour de France. Ook werd hij tweede in de Vuelta a España. “Het was een spectaculair seizoen, want ik heb me haastig aangepast. Het voelt alsof ik al vijf jaar bij de ploeg ben. Ik weet niet of het van buiten ook zo lijkt, maar ik voel me er echt een veteraan. We hebben in korte tijd veel successen behaald, dus stel je voor wat we in drie of vijf jaar kunnen bereiken.”

De Ecuadoraan begon zijn seizoen met de Tour Colombia, om na de coronabreak de draad weer op te pakken in Europa. Eigenlijk zou hij terugkeren naar de Giro d’Italia om zijn titel van 2019 te verdedigen, maar in de plaats daarvan reed hij de Tour. Daar droeg hij twee etappes de bergtrui en werd hij tweede in Villard-de-Lans en La Roche-sur-Foron. Vervolgens reed hij vijf etappes aan de leiding in de Vuelta en werd hij tweede in het eindklassement achter Roglič.

“Dat was een grote prestatie”, zegt hij nu, een kleine week na afloop van de Vuelta. “Ik werd daar verslagen door de beste renner ter wereld. Voor mij was het de bevestiging dat ik groot kan blijven dromen en ik kan blijven strijden met ’s werelds beste renners.” Zijn vertrouwen gaat verder, want nu wil hij de Tour winnen. “Ik weet nu dat ik van de titel mag dromen. Daar ben ik van overtuigd en dat is het nieuwe doel dat we voor de nabije toekomst hebben gesteld.”

Olympische Spelen

Of Carapaz al in 2021 een gooi naar de eindzege gaat doen, is nog ongewis. Hij heeft namelijk al zijn pijlen gericht op de Olympische Spelen van Tokio. “Dat is voor mij een groot doel. De Spelen zijn immers een grote gebeurtenis; niet alleen als renner, maar ook als Ecuadoraan om de kleuren van de vlag te verdedigen. Ik wil 100% zijn tijdens de Spelen, want we vertegenwoordigen niet alleen een merk of persoon, maar een heel land.”