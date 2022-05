Richard Carapaz behoudt roze trui in Cogne: “Geen schade na valpartij”

Richard Carapaz is met de schrik vrijgekomen bij een valpartij in de vijftiende etappe van de Giro d’Italia. De drager van de roze trui van INEOS Grenadiers heeft er geen blessures aan overgehouden. “Ik moest alleen van fiets wisselen”, laat Carapaz weten.

“Ik was betrokken bij een kleine valpartij aan het begin van mijn eerste dag in de roze trui, maar dat heeft totaal geen consequenties gehad. Ik moest alleen van fiets wisselen”, aldus de klimmer uit Ecuador in het flashinterview. “Daarna verliep alles heel erg smooth. Het scenario van deze etappe was erg goed voor ons. De beginfase was heel lastig, maar daarna hadden we het onder controle.”

INEOS Grenadiers bepaalde het tempo nadat een kopgroep van 25 man was weggereden na zo’n tachtig kilometer. Daarbij zat ook de latere ritwinnaar Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). De enige klassementsrenner die wat tijd wist terug te pakken, was Guillaume Martin, die ruim anderhalve minuut terugpakte op de favorieten. De andere concurrenten van Carapaz eindigden in dezelfde tijd in Cogne.

Maandag is de laatste rustdag van deze Giro d’Italia. Dinsdag gaat de ronde verder met een lastige bergetappe over de Mortirolo en met finish in Aprica.