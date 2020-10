Richard Carapaz behoudt rode trui: “We hebben erg veel energie verbruikt”

De ploeggenoten van Richard Carapaz moesten vandaag vol aan de bak in de zevende etappe naar Villanueva de Valdegovía. De Britse formatie reed de hele dag achter een omvangrijke kopgroep aan, met Alejandro Valverde als gevaarlijkste passagier.

Valverde, voor aanvang van de etappe tiende in het klassement, besloot op de Puerto de Orduña de sprong naar de koplopers te maken en wist op een gegeven moment meer dan twee minuten uit te lopen op de groep der favorieten. En dus moest INEOS Grenadiers achtervolgen om de rode trui van Carapaz te beschermen.

“Er werd vandaag echt bijzonder snel gekoerst”, zo blikt Carapaz terug op de etappe. “We hebben vandaag veel energie verbruikt, maar we wisten de situatie onder controle te houden. We probeerden vandaag de kalmte te bewaren en we wisten dat de finale niet erg gevaarlijk was. Het was zaak om de kopgroep in bedwang te houden.”

De Ecuadoraan wil zijn ploeggenoten nog maar eens bedanken. “De ploeg was vandaag echt klaar voor de strijd. De jongens hebben echt geweldig gereden.” Morgen is weer een dag voor de klassementsrenners met een finish op de veeleisende Alto de Moncalvillo.