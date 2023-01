Richard Carapaz begint na operatie met achterstand aan nieuwe seizoen

Richard Carapaz is met enige vertraging begonnnen aan zijn dienstverband bij EF Education-EasyPost. De regerende olympische kampioen is recent namelijk geopereerd aan zijn amandelen en kon bijna twee weken niet trainen. Inmiddels zit Carapaz wel weer op de fiets.

Carapaz, die deze winter INEOS Grenadiers verruilde voor de ploeg van teammanager Jonathan Vaughters, had de voorbije jaren erg veel last van geïrriteerde of zelfs geïnfecteerde amandelen. “Er was een terugkerend probleem van amandelontstekingen. Toen ik op trainingskamp was, heb ik met het team besloten om een ​​tonsillectomie te ondergaan, omdat ik vorig jaar veel terugkerende infecties had. Dat werd uiteindelijk een probleem”, legt Carapaz uit op de website van zijn nieuwe ploeg.

De operatie vond in december 2022 plaats. De Ecuadoraan moest na de operatie zo’n tien dagen vloeibaar voedsel eten en het herstel duurde langer dan verwacht. “De operatie was succesvol, maar er waren kleine complicaties tijdens het herstel. Hij heeft uiteindelijk tweeënhalve week niet op de fiets gezeten, maar dat is nu wel weer het geval. Richard traint nu weer normaal”, aldus EF-teamarts Jon Greenwell.

“Misschien moeten we zijn voorjaarsdoelen bijstellen”

De 29-jarige klassementskopman van EF Education-EasyPost begint zo wel met een achterstand aan het nieuwe seizoen, maar zijn hoofddoel – de Tour de France – komt niet in gevaar. “Misschien moeten we enkele van zijn voorjaarsdoelen bijstellen, maar voor zijn belangrijkste doel, de Tour, ligt Richard op schema. We zullen samen met hem alles in een redelijk tempo weer op gang brengen”, besluit Vaugthers.