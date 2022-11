Revelatie Matteo Jorgenson: “2023 wordt cruciaal, ik wil koersen winnen”

Matteo Jorgenson was een van de smaakmakers van de Tour de France in 2022. De 23-jarige renner van Movistar zat bijzonder vaak in de ontsnapping van de dag en kwam een aantal keer dicht bij de overwinning. “De Tour was echt het hoogtepunt, ik wil de ronde volgend jaar opnieuw rijden.”

In 2022 reed Jorgenson zich ook in de kijker in Parijs-Nice, waar hij op het podium stond van etappe vijf. Een aantal weken eerder eindigde hij nog vierde in het eindklassement van de Tour de Provence. Sterke resultaten, maar het hoogtepunt kwam in juli. Toen reed Jorgenson een zeer sterke Ronde van Frankrijk. In totaal reed de Amerikaan drie keer top-5.

“Volgend jaar zal echt cruciaal zijn”, vertelde Jorgenson aan CyclingNews. “Aan het einde van 2023 loopt mijn contract af. Daarnaast ben ik op een punt gekomen dat ik kopman kan zijn in sommige wedstrijden, om die dan ook te proberen winnen. Volgend jaar is echt cruciaal om of door te breken of koersen te winnen. Of ook niet”, bleef de renner van Movistar wat op de vlakte.

Etappe in grote ronde winnen

De Tour de France was voor Jorgenson het hoogtepunt van het seizoen, dat geeft hij zelf aan. “Ik zou volgend jaar de Tour graag opnieuw willen rijden. Het voelde heel speciaal om erkend te worden als een echte professionele atleet. Ik denk dat ik een etappe zou kunnen winnen in een grote ronde. Volgens mij heb ik er de capaciteiten voor, dus ik zal erop focussen.”