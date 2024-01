zaterdag 20 januari 2024 om 10:46

Revelatie Isaac del Toro moet leiderstrui afstaan: “Ik ben hier nog om te leren”

De revelatie van de Tour Down Under van 2024 is de Mexicaan Isaac del Toro. De 20-jarige in dienst van UAE Emirates verbaasde velen in de tweede etappe met een venijnige uitval vlak voor de meet en wist zo de leiderstrui te veroveren. Na drie ritten in het oranje moet hij de trui afstaan aan Stephen Williams van Israel-Premier Tech. De Mexicaan lijkt er niet wakker van te liggen.

“Ik ben nu vooral moe, maar het gaat alweer beter”, aldus een nahijgende Del Toro. “Ik doe hier in Australië mijn best en ik ben daar blij mee.” De Mexicaan voelt geen druk om zijn trui weer terug te veroveren. “Ik ben hier om te leren, want dit is nog maar mijn eerste WorldTour-koers.”

De prestaties van de jonge Mexicaan zijn veelbelovend. Is dit het begin van een mooie carrière? “Ik ben op dit moment heel tevreden. Het is misschien pas het begin, maar ik wil nu nog plezier maken. Vandaag was mijn eerste echte klimdag op WorldTour-niveau en ik ben tevreden met hoe het ging, gezien het gezelschap waarin ik zat.”, aldus Del Toro.

Toch maakt de renner van UAE Emirates zeker nog kans op de eindoverwinning. Hij staat nu op de vierde plek in het algemeen klassement op slechts vijf seconden van Oscar Onley en Stevie Williams. “Ik heb genoten van de sfeer onderweg, terwijl ik de leiderstrui droeg. Het was een geweldig gevoel. Ik zal proberen te herstellen en ik probeer het morgen opnieuw.” Zondag staat de klimrijke slotrit van de Tour Down Under gepland.