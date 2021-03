Reuzensprong Alpecin-Fenix op UCI Team Ranking, Team DSM buiten top-30

De UCI heeft dinsdag 9 maart een update doorgevoerd in aan de Team Ranking van 2021. Deceuninck-Quick-Step staat soeverein aan de leiding met 2.356 punten. Dat zijn er bijna achthonderd meer dan nummer twee INEOS Grenadiers (1.561 punten) en Trek-Segafredo (1.447 punten). Opvallende stijger is Alpecin-Fenix, dat negende staat.

Alpecin-Fenix heeft ten opzichte van een week geleden een sprong gemaakt van veertien plekken op de UCI Team Ranking. Met 775 punten staat het Belgische ProTeam tussen louter WorldTour-ploegen. Mathieu van der Poel (365 punten) en Tim Merlier (253 punten) reden de meeste punten bij elkaar met hun zeges in Strade Bianche, Le Samyn en de GP Monseré.

De positie van Alpecin-Fenix is ook dit jaar interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging. Momenteel is Arkéa-Samsic de nummer twee.

Team DSM, Movistar en Cofidis buiten top-20

Bij de WorldTour-ploegen valt vooral de positie van Team DSM op. Het Duitse team kent een matige seizoensstart en staat 34ste op de UCI Team Ranking, tussen Sport Vlaanderen-Baloise en de opleidingsploeg van Israel Cycling Academy. Bij de 135 punten van Team DSM is de ritzege van Cees Bol al ingerekend. Ook Movistar (26ste) heeft nog weinig punten verzameld.

Jumbo-Visma vinden we bij de nieuwste update terug op de twaalfde plaats. De drie topscorers zijn tot nu toe Chris Harper, Wout van Aert en George Bennett gebleken voor de Nederlandse ploeg.

UCI Team Ranking (op 9 maart 2021)

1. Deceuninck-Quick-Step – 2.356 punten

2. INEOS Grenadiers – 1.561 punten

3. Trek-Segafredo – 1.447 punten

4. UAE Emirates – 1.154 punten

5. AG2R Citroën – 1.044 punten

6. Groupama-FDJ – 911 punten

7. Bahrain Victorious – 864 punten

8. Israel Start-Up Nation – 836 punten

9. Alpecin-Fenix – 775 punten

10. Qhubeka ASSOS – 689 punten

11. BORA-hansgrohe – 639 punten

12. Jumbo-Visma – 616 punten

13. Arkéa-Samsic – 508 punten

14. Lotto Soudal – 485 punten

15. EF Education-Nippo – 454 punten

16. Astana-Premier Tech – 428 punten

17. BikeExchange – 423 punten

18. Terengganu – 423 punten

19. Intermarché-Wanty-Gobert – 374 punten

20. Total Direct Energie – 366 punten

23. Cofidis – 287 punten

26. Movistar – 234 punten

34. Team DSM – 135 punten

Beste vijf ProTeams op UCI Team Ranking (op 9 maart 2021)

9. Alpecin-Fenix – 775 punten

13. Arkéa-Samsic – 508 punten

20. Total Direct Energie – 366 punten

22. Bingoal-WB – 319 punten

24. Delko – 238 punten

