Reusser wint, maar zat niet in de ‘flow’ in afdalingen: “Wat er is gebeurd, helpt niet”

Marlen Reusser greep zondag de macht in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen. Ze won de 25,7 kilometer lange individuele tijdrit en greep ook de leiding in het algemeen klassement. “Het betekent heel veel voor me”, zei de thuisrijdster in het flashinterview na afloop.

Reusser was al lang bezig met de Ronde van Zwitserland. “Ik droomde ervan om deze tijdrit te winnen en het geel hier te pakken. Het is een brute discipline. Tijdens de rit dacht ik … Dat kan ik hier niet zeggen, dan moet je piepjes eroverheen afspelen. Maar ik ben blij dat ik uiteindelijk won.”

Hoewel ze haar zinnen op de tijdrit had gezet, was ze gedurende de rit niet zeker van de zege. “Eerlijk gezegd, dacht ik: ik ga niet winnen. Ik hoorde dat Longo Borghini heel dichtbij zat en zij is de beste daler van het peloton, terwijl het technische deel nog moest komen. Ik dacht dat zij het ging halen. Vooral omdat ik, na wat er is gebeurd (Reusser doelt hier op het overlijden van haar landgenoot Gino Mäder, red.), niet honderd procent ging. Ik zat niet in een goede flow voor deze gevaarlijke bochten. Dat ik uiteindelijk toch won, maakt me heel blij.”

Hoe moeilijk was het voor Reusser om zich op de sport te focussen de afgelopen dagen? “Natuurlijk is het moeilijk, het is een grote schok. Als je in een koers zit, ben je volledig gefocust. Maar in de afdalingen… Ik ben in mijn carrière ook een paar keer hard gevallen. Het is altijd een proces, waarbij je weer vertrouwen moet krijgen in het nemen van bochten en het vol gas gaan. Soms is deze sport een beetje stom. Wat er gebeurd is, helpt niet. Maar dit is geen excuus, het is gewoon iets wat in mijn hoofd zit. Ik denk dat het weer beter zal gaan.”

Lees ook: Reusser klopt Vollering en slaat dubbelslag in individuele tijdrit Ronde van Zwitserland