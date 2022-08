Reusser grijpt goud op EK tijdrijden: “Het voelde alsof het niet mijn dag was”

Marlen Reusser wist woensdag goud te winnen op het EK tijdrijden, maar toch zat de Zwitserse met twijfels op de fiets. “Mijn radio werkte niet en het voelde niet alsof het mijn dag was”, vertelde ze na afloop. Desondanks was ze over 24 kilometer vijf seconden sneller dan Ellen van Dijk.

“Ik reed ook zonder mijn Garmin en ik had het gevoel dat ik de benen niet had om te winnen”, ging Reusser verder in het flashinterview. In de slotfase wist ze nog Lisa Brennauer in te halen. “Mentaal was het wel goed om Lisa voor mij te zien rijden. Ik hoorde namelijk geen tussentijden, maar wist wel dat Lisa een goede tijdrijder is. Dat heeft mij dus wel geholpen en daar moet ik Lisa nog voor bedanken.”

Ook haar materiaal heeft een flinke upgrade gekregen. “Ik ben super blij met deze gouden medaille. Maar ik moet ook zeggen dat ik dankbaar ben voor de mensen die mij geholpen hebben met mijn aerodynamica. Ik heb een nieuwe cockpit op mijn tijdritfiets, sinds dit voorjaar. Het duurde even, maar het moest een keer goed vallen. Deze fiets is heel snel, dat voelde ik vandaag wel. Maar deze zege is niet alleen van mij, maar echt teamwork”, zegt Reusser.