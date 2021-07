Reuben Thompson wint Giro Valle d’Aosta, slotrit voor Georg Steinhauser

Reuben Thompson (Groupama-FDJ) heeft het eindklassement van de Giro Ciclistico della Valle d’Aosta gewonnen. In de derde en laatste etappe kwam de leiderstrui, die de Nieuw-Zeelander in de tweede rit verwierf, niet meer in gevaar. De winst in de lastige slotrit van 149 kilometer naar Cogne ging naar Georg Steinhauser van Tirol-KTM.

Steinhauser kwam op de derde dag van de Italiaanse beloftenkoers solo over de finish. Op ruime achterstand kwamen de Deen Asbjørn Hellemose (V.C. Mendrisio) en thuisrijder Davide De Cassan (CT Friuli) als tweede en derde over de finish. De vierde plaats was voor Lotto Soudal-talent Aaron Van der Beken.

In het eindklassement staat Thompson, uitkomend voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ, na de slotrit nog altijd bovenaan. Hij houdt Gianmarco Garofoli, die zaterdag won namens Development Team DSM, achter zich. Mattia Petrucchi (Colpack Ballan) mocht als nummer drie mee het eindpodium op.