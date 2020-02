Restrepo wint derde etappe Tour du Rwanda, Ghirmay nieuwe leider dinsdag 25 februari 2020 om 12:34

De derde etappe van de Tour du Rwanda is gewonnen door Jhonatan Restrepo. De Colombiaan van Androni Giocattoli sprintte in de straten van Rusizi naar zijn derde overwinning van het seizoen. Biniyam Ghirmay (Nippo-Delko One Provence) werd tweede en hij nam de leiderstrui over van Yevgeniy Fedorov (Vino-Astana Motors).

Fedorov stond de hele dag onder druk in de etappe met meer dan 3200 hoogtemeters. Joseph Areruya, winnaar van de Ronde van Rwanda in 2017, stond voor de start immers op slechts 27 seconden van de Kazach en hij viel al vroeg in de rit aan. Toen dit gevaar na iets meer dan 100 kilometer was geneutraliseerd stak Total Direct Energie de lont in het kruitvat met diverse versnellingen. In de nieuwe kopgroep die ontstond ontbrak Fedorov andermaal.

Aanvallen van Rein Taaramae (Total Direct Energie) en Mulu Hailemichael (Nippo-Delko One Provence) leidden tot niets. In de finale wisten Ghirmay en Restrepo samen wel weg te rijden. In de zucht naar de meet haalde de Colombiaan het met overmacht voor de Eritreër. De 19-jarige groeibriljant van Nippo-Delko One Provence mocht dankzij zijn vierde achtereenvolgende podiumplaats (voor de Tour du Rwanda was hij ook al tweede in de Trofeo Laigueglia) wel de leiderstrui aantrekken.

De Ronde van Rwanda duurt nog tot en met 1 maart.

#TdRwanda Stage 3 winner feeling Jhonatan Restrepo, the 2nd #Colombia n to win a stage after @edwinavilav 2019 pic.twitter.com/IXDIexGrzn — Tour du Rwanda 2020🚴🏾 (@tour_du_Rwanda) February 25, 2020