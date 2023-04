Rentree Lizzie Deignan aanstaande: Britse neemt deel aan Waalse Pijl

Elizabeth ‘Lizzie’ Deignan, die vorig seizoen niet koerste omdat ze zwanger was van haar inmiddels geboren tweede kindje, zal komende woensdag weer een rugnummer opspelden. De 34-jarige renster van Trek-Segafredo zal deelnemen aan de 26ste editie van de Waalse Pijl voor vrouwen.

Deignan miste eerder het seizoen 2018, toen ze zwanger was van haar eerste kindje, Orla. Na haar comeback won ze met de eerste editie van Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en La Course enkele grote wedstrijden. In februari 2022 ging ze opnieuw met zwangerschapsverlof, maar haar ploeg Trek-Segafredo besloot haar contract gewoon te verlengen tot eind 2024.

Deignan mikte eigenlijk op een rentree in de zevendaagse La Vuelta Femenina (1-7 mei), maar heeft zich op tijd weten klaar te stomen voor de Waalse Pijl. Deignan was in 2014 en 2017 al eens tweede in de midweekse klassieker, maar wist zich nog nooit te kronen tot koningin van de Muur van Hoei.

De Britse wist in haar carrière al heel wat mooie koersen te winnen, met als hoogtepunt de wereldtitel in het Canadese Richmond. Ook was ze op klassiek gebied al zeer succesvol met winst in de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, Parijs-Roubaix, Strade Bianche, de Trofeo Binda (2x) en de Ronde van Drenthe.