Rentree herstelde Finn Fisher-Black gepland voor Tour Down Under

Er is meer dan licht aan het einde van de tunnel voor Finn Fisher-Black. De 20-jarige Nieuw-Zeelander liep eerder dit jaar bij een val in de Boucles de la Mayenne een breuk in zijn dijbeen op, maar is inmiddels volledig hersteld en weer volop aan het trainen met het oog op komend seizoen.

De beloftevolle hardrijder zal al vroeg beginnen aan het wielerseizoen 2023: de Nieuw-Zeelander staat namelijk op de planning voor de Tour Down Under (17-22 januari). Fisher-Black kwam in mei voor het laatst in actie. Bij een val in de slotetappe van de Boucles de la Mayenne liep hij een breuk in zijn dijbeen op. Hij werd vervolgens naar een lokaal ziekenhuis gebracht, waar hij direct werd geopereerd. Het bleek het begin van een lange revalidatieperiode.

De jonge renner, die in het verleden ook uitkwam voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, kan inmiddels weer volwaardig trainen en zal waarschijnlijk in de Tour Down Under zijn rentree maken. Dat laat teambaas Mauro Gianetti weten aan VeloNews. “Finn is een fantastische renner en een van de jonge mannen binnen onze ploeg waar we echt in geloven. Hij verkeerde voor zijn crash in een zeer goede vorm en kwam dit jaar al in aanmerking voor een Tourselectie.”

Gianetti: “Finn is zo ontzettend getalenteerd”

“Hij is nu weer terug en volledig hersteld van zijn valpartij. Hij heeft alweer een paar trainingsweken achter de rug met het oog op komend seizoen. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid zijn opwachting maken in de Tour Down Under. Hopelijk kent hij een goede winterperiode en is hij straks erg gemotiveerd. Hij is zo ontzettend getalenteerd en kan in de toekomst uitgroeien tot een zeer succesvolle coureur”, is Gianetti lovend.