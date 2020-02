Rentree Domenico Pozzovivo aanstaande in de Tour de La Provence zondag 2 februari 2020 om 00:02

De blessure van Domenico Pozzovivo is verleden tijd. De Italiaan gaat volgens La Gazzetta dello Sport in de Tour de la Provence zijn rentree in koers maken. Daarna staat Pozzovivo ook nog op de startlijst van de UAE Tour.

De 37-jarige Italiaan brak in augustus zijn been en arm bij een aanrijding tijdens een training, waarna hij een punt moest zetten achter zijn seizoen. Even leek Pozzovivo te moeten vrezen voor het einde van zijn carrière, want Bahrain Merida verlengde het contract met de Italiaan niet. Bij NTT Pro Cycling vond de coureurs vervolgens toch nog onderdak.

De Tour de la Provence staat van 13 tot en met 16 februari op het programma.