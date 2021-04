Rensters Team SD Worx staan prijzengeld Amstel Gold Race af voor goed doel

Team SD Worx zet zich tijdens de Amstel Gold Race in voor het TRADE-project, een crowdfundingsproject van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL.

Veerkracht is één van de belangrijkste eigenschappen waarover je moet beschikken om als wielrenner te kunnen slagen. Je moet tegenslagen overwinnen, na vallen weer opstaan, je mentaal nooit klein laten krijgen, blessures laten genezen en teleurstellingen naast je neer kunnen leggen

Om die reden spreekt het TRAuma en DEmentia (TRADE) project van ouderenpsychiater en onderzoeker Sjacko Sobczak, werkzaam bij Mondriaan en de Universiteit Maastricht, Team SD Worx aan en zet het team zich tijdens de Amstel Gold Race van zondag 18 april 2021 hiervoor in. Uit haar onderzoek komt naar voren dat traumatische ervaringen ernstige psychiatrische klachten kunnen geven. Het verdubbelt zelfs het risico van de dementie. Probleem is ook dat als mensen dementie ontwikkelen de belevingen van de traumatische ervaring weer in alle heftigheid terugkomen.

Team SD Worx vindt het belangrijk om zich regelmatig in te zetten voor een maatschappelijk doel. In 2019 werd er tijdens de Amstel Gold Race gefietst om geld in te zamelen voor onderzoek naar borstkanker via Pink Ribbon. Dit jaar hebben de rensters van de ploeg besloten om het prijzengeld dat ze tijdens de Amstel Gold Race verdienen af te staan aan het TRADE-project.

Verder doneert Team SD Worx een Specialized S-Works Tarmac SL7 racefiets van de ploeg 2020 afgemonteerd met elektronische schakelsysteem van SRAM (winkelwaarde circa 11.000 euro) die per opbod verkocht wordt. Ook zijn er vijf door alle rensters getekende wielershirts van Team SD Worx beschikbaar op de crowdfundingwebsite van de Universiteit Maastricht.

Meer informatie over de crowdfunding en actie van Team SD Worx is te vinden via deze link