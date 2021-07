Renson keert terug als sponsor Quick-Step-Alpha Vinyl

Renson keert komend seizoen terug als sponsor van Quick-Step-Alpha Vinyl, zoals Deceuninck-Quick-Step vanaf 2022 gaat heten. Het gaat om een contract van vier jaar. Eerder was het Belgische bedrijf, dat actief is in ventilatie en zonwering, tussen 2013 en 2015 al sponsor van de ploeg van manager Patrick Lefevere.

Eind 2015 vertrok Renson als co-sponsor naar Giant-Alpecin, maar nu sluit Lefevere de oude partner weer in de armen. “We keren terug in het profwielrennen als partner van een van de sterkste ploegen ter wereld, met gezonde ambities en de wil om te winnen. Renson is een Belgisch bedrijf met een internationale reputatie. Dat is iets wat we kunnen verbinden aan de elementen van deze Belgische ploeg”, legt Paul Renson, de CEO van het bedrijf uit.

Patrick Lefevere vertelt ook blij te zijn met de vernieuwde samenwerking. “Met een hoofdkwartier in België is Renson een heel belangrijke speler. We delen dezelfde roots met veel van onze andere sponsoren. We willen Renson met onze aanwezigheid in het internationale wielrennen een extra push geven om haar merkbekendheid en marktaandeel te versterken”, aldus Lefevere.