‘Rennersvakbonden overwegen CPA voor de rechter te slepen’ vrijdag 19 juni 2020 om 10:45

De Nederlandse en Belgische rennersvakbonden VVBW en Sporta dreigen juridische stappen te ondernemen tegen de internationale en overkoepelende CPA, zo meldt CyclingOpinions. De Cyclistes Professionnels Associés zou zijn financiële verplichtingen niet nakomen.

Aanleiding is dat renners die eind 2019 zijn gestopt met hun wielercarrière, niet het volledige geldbedrag dreigen te ontvangen uit het solidariteitsfonds (overgangsfonds) van de CPA. De internationale vakbond heeft twee weken geleden een brief gestuurd naar de betreffende ex-wielrenners. In de brief staat dat zij nu pas een eerste compensatie van 3000 euro ontvangen.

De meeste renners hebben echter nog een bedrag tegoed van tussen de 10.000 en 15.000 euro. Een van de redenen die de CPA opvoert in de brief voor de verlaging of het uitstel van de betaling is het uitbreken van de coronacrisis, waardoor verschillende wielerkoersen al werden geannuleerd. De renners kunnen zich echter niet vinden in het verhaal van de CPA.

Garantie

De coronapandemie was namelijk nog niet uitgebroken op het moment dat zij hun carrière beëindigden. De VVBW (Vereniging Van Beroeps Wielrenners) en Sporta willen zo snel mogelijk gedetailleerde informatie krijgen over de betaling van het resterende bedrag van de vergoeding. Ook willen zij een garantie dat deze betaling daadwerkelijk aan de betrokken renners wordt gedaan.

Gebeurt dit niet, dan overwegen de vakbonden om de CPA voor de rechter te slepen. De VVBW en Sporta stapten in juni 2018 al uit de CPA na groeiende onvrede over het beleid. De vakbonden waren toen van mening dat de CPA te weinig vooruitgang boekte, gebrekkig communiceerde en geen duidelijke toekomstvisie had. Verder lag de daadwerkelijke macht binnen de organisatie bij Frankrijk, Italië en Spanje.