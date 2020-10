Renners lichten in open brief staking toe: “Wij zijn geen helden, maar mensen”

Naar aanleiding van de rennersstaking in de negentiende etappe van de Giro d’Italia hebben de renners en rennersvakbond CPA een open brief geschreven, gericht aan de wielerfamilie. Daarin worden de redenen toegelicht voor het inkorten van de rit tussen Morbegno en Asti.

Beste wielerfamilie,

Met betrekking tot wat er is gebeurd in de op twee na laatste etappe van de Giro d’Italia, willen we de redenen voor ons standpunt toelichten. Op het hoogtepunt van een moeilijk en stressvol seizoen voor iedereen, uitgeput door de vermoeidheid van de voorgaande dagen waarin we niet alleen te maken hadden met meer dan 15.000 hoogtemeters in slechts 600 kilometer maar ook met eindeloze transfers, opstaan bij zonsopgang, eten in de bus en met de zorg om niet ziek te worden in deze buitengewone tijden van crisis als gevolg van de wereldwijde pandemie, naast de grote onzekerheid over het heden en de toekomst, hebben we gevraagd om een vlakke etappe van 258 kilometer met honderd kilometer in te korten.

We waren niet bang voor regen of kou, dat bewezen we door eind oktober de Stelvio omhoog te rijden. Maar wéér een krachtsinspanning aan het einde van een vermoeiende Giro, met een pandemie aan de gang en de geringe aandacht voor onze veiligheid, was in onze ogen gewoon teveel voor ons immuunsysteem om een etappe van 260 kilometer met slecht weer te trotseren.

In de etappe van Morbegno naar Asti hebben we een voorstel gedaan om een groot protest, met ergere consequenties voor de Giro, te voorkomen. Misschien hadden we beter eerst met de organisatie en de jury kunnen praten, maar tot nu toe zijn we iedere keer dat we dat hebben gedaan, niet gehoord. Zelfs niet bij ernstige ongelukken, toen we hebben gevraagd om de routes, de transfers, de aankomsten en vele andere situaties te evalueren die gevaarlijk bleken te zijn voor onze veiligheid.

Hoe dan ook, we willen niet doorgaan met de controverse. Integendeel, we willen proactief zijn en benadrukken hoe met samenwerking tussen alle betrokken partijen de wielersport kan groeien. Inderdaad, het moet groeien zowel qua veiligheid als qua spektakel.

Wij staan altijd vooraan in de frontlinie en we zijn degenen dankbaar die in dit zeer moeilijke jaar erin slaagden de wedstrijden te organiseren en de ploegen bij elkaar te brengen, en die samen met onze inspanningen en onze professionele houding de herstart van het seizoen 2020 mogelijk maakten.

Persoonlijk hebben we allerlei soorten controles ondergaan. We hebben reizen afgelegd met gevaar voor onze gezondheid en die van onze dierbaren. We hebben altijd onze best gedaan, ondanks rondvliegende hekken en motoren die ons raakten terwijl we aan het afzien waren op onze fietsen. Vermoeidheid en gedachten stapelden zich op in onze lichamen totdat het in Morbegno tot uitbarsting kwam.

We zijn geen helden zoals misschien wordt gedacht, maar mensen. Met sterke en zwakke punten en we zijn bezorgd om onszelf en onze families, om die van onze ploeggenoten en het personeel dat om ons heen werkt.

We zijn blij dat we in Parijs zijn aangekomen met de Tour de France, in Milaan met de Giro d’Italia, we hopen dat de Vuelta Madrid veilig kan bereiken en dat we in 2021 in alle wedstrijden, die nu zijn uitgesteld, kunnen koersen – van de bekendste tot de minst bekende. Ze zijn ons allemaal en de hele community, waarin wij de hoofdrolspelers zijn, even dierbaar, in voor- en tegenspoed. We verdienen het om gehoord te worden, zelfs als we iets zeggen wat u niet bevalt.

Bedankt voor het luisteren naar ons in Morbegno.

De profrenners en de CPA

De open brief is te vinden op de website van de CPA