Renners kunnen zich opmaken voor zonnig begin van Critérium du Dauphiné

Aankomende zondag begint in La Voulte-sur-Rhône de 74ste editie van het Critérium du Dauphiné. In deze belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France krijgen de renners te maken zonnige weersomstandigheden. Speciaal voor WielerFlits heeft Weeronline de weersverwachting voor de eerste ritten bekeken.

Zondag begint de achtdaagse rittenkoers in de Ardèche. Tijdens de eerste etappe van La Voulte-sur-Rhone naar Beauchastel schijnt geregeld de zon, maar vooral in de middag trekken er wel enkele buien over de regio. De temperatuur loopt op naar waarden rond 29 graden. Maandag trekken de renners in de tweede etappe naar Brives. Het blijft naar verwachting droog en geregeld schijnt de zon. De temperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden.

De weergoden zijn de renners gunstig gezind. In de derde etappe naar Chastreix-Sancy schijnt de zon namelijk ook op regelmatige basis. De temperatuur loopt op naar 22 graden, maar op hoogte is het maximaal een graad of 18. Woensdag blijft het, tijdens de individuele tijdrit van ruim dertig kilometer, droog en schijnt de zon. De temperatuur loopt op naar 25 graden. Donderdag zien we hetzelfde weerbeeld: het blijft droog en de zon maakt overuren. De temperatuur komt uit op ongeveer 29 graden.

Toppers kruisen de degens

In de 74ste editie van het Critérium du Dauphiné is de organisatie op zoek naar een opvolger van de dit jaar afwezige Richie Porte, die vorig jaar de beste was in het eindklassement. Met Primož Roglič, Wilco Kelderman, Jonas Vingegaard, Jack Haig, Ben O’Connor, Enric Mas en David Gaudu staan er heel wat kandidaat-eindwinnaars aan de start.