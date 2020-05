Renners Jumbo-Visma strijden tegen elkaar in eigen e-competitie zaterdag 2 mei 2020 om 13:03

De renners van Jumbo-Visma nemen het deze maand onderling tegen elkaar op in de Jumbo-Visma eCompetition. Elke zondag strijden zij op trainingsplatform Zwift om de titel van beste virtuele klassementsrenner, beste sprinter en beste klimmer.

Nu de renners van het WorldTour-team en de opleidingploeg van Jumbo-Visma niet op de weg kunnen vechten om het kopmanschap, is een virtueel strijdtoneel in het leven geroepen. Iedere zondag in mei rijdt de ploeg korte, onderlinge koersen op het trainingsplatform Zwift, die moeten uitwijzen wie de beste virtuele klassementsrenner, beste sprinter en beste klimmer is.

Volgens ploegleider Merijn Zeeman is de e-competitie een welkome sportieve prikkel. “De eer staat op het spel, maar het is ook zeker waardevol om onze renners op deze manier samen te brengen”, vertelt hij op de website van de ploeg. De wedstrijdreeks begint morgen om 10.00 uur met een relatief makkelijke e-race van veertig kilometer met één klim.

Daarna wachten een klassieker over het WK-parcours van Richmond, een sprintetappe door de virtuele straten van Londen en een bergrit op de Alpe Du Zwift, de virtuele Alpe d’Huez. De wedstrijden zijn rechtstreeks te volgen via AD.nl en de website van de ploeg. Aansluitend is er een social ride met de renners.

Morgen gaan we van start met de @JumboVismaRoad eCompetition 💛🖤. De renners van het WorldTour- en de opleidingsploeg kruisen gedurende vier etappes de degens met elkaar. Wil je meer weten? Ook over hoe je het kunt bekijken? Klik dan hier 👇#StaySafeTogether #SamenOverwinnen — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 2, 2020