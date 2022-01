René Wolff keert terug als bondscoach van de baansprinters

René Wolff is met ingang van 1 februari de nieuwe bondscoach van de baansprinters van de KNWU. De Duitser was tot en met de Olympische Spelen van Rio al in deze functie actief en was de afgelopen olympische cyclus in dienst bij de wielerbond van Nieuw-Zeeland.

Wolff neemt de taken over van Hugo Haak, die na een bijzonder succesvolle periode aangaf te willen stoppen als bondscoach. De Duitser gaat enthousiast aan de slag met de Nederlandse sprinters, zo laat hij weten in een perscommuniqué. “Ik vind het een eer om het werk van Hugo voort te mogen zetten. Ik heb met bewondering gevolgd wat hij de afgelopen jaren heeft neergezet. Het is voor mij een enorme uitdaging om met deze succesvolle groep toe te werken naar de volgende Olympische Spelen van Parijs in 2024.”

Volgende stap

“Ik kijk ernaar uit om met de topsportgroep aan de slag te gaan en hen te helpen een volgende stap te maken. Maar ik wil binnen de door Jan van Veen opgezette structuur de talenten daar nadrukkelijk in meenemen. Nieuwe talenten vinden blijft ook een uitdaging.” Naast de sportieve uitdagingen geeft Wolff aan het prettig te vinden om ten tijde van de huidige COVID-19 pandemie dichter bij zijn familie te zijn. Hij sluit in februari aan bij de sprinters, die dan in Portugal een trainingsstage hebben in de aanloop naar het nieuwe seizoen.

Hoofdcoach Jan van Veen is blij met de komst van Wolff. “Ik denk dat René de aangewezen persoon is om het baansprintprogramma de volgende impuls te geven en ik kijk met veel vertrouwen uit naar de samenwerking.”

Wolff was van 2010 tot 2017 al bondscoach bij de KNWU. Onder Wolffs leiding maakten de Nederlandse sprinters – onder wie Jeffrey Hoogland en Elis Ligtlee – de stap naar de absolute wereldtop. De Duitser vertrok echter na een verschil van inzicht over het te volgen traject naar de Zomerspelen van Tokio.