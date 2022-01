Rémy Rochas verlengt contract bij Cofidis tot eind 2023

Rémy Rochas zal nog minstens twee jaar uitkomen voor Cofidis. De 25-jarige klimmer heeft namelijk zijn contract verlengd tot eind 2023. Rochas begint vandaag in de GP La Marseillaise aan zijn tweede seizoen in dienst van de ploeg van Cédric Vasseur.

Rochas, die in het verleden ook uitkwam voor Delko Marseille, is uiteraard erg blij dat hij zijn handtekening mocht zetten onder een nieuw contract. “Het is echt een teken van vertrouwen aan de kant van Cédric Vasseur en de ploeg. Ik kijk ernaar uit om dit jaar nog meer progressie te boeken. Ik zal me voor de volle 100% geven, in de hoop zo overwinningen te boeken, zowel met de ploeg als op individueel niveau.”

Tourdebuut

Teambaas Vasseur ziet in Rochas een belangrijke pion voor de toekomst. “Rémy heeft in 2021 al meermaals bewezen dat hij met de beste renners kan concurreren. Ik weet zeker dat hij ons zal blijven verrassen. We zullen ons best doen om hem te steunen en hem te laten schitteren op het hoogste niveau. Vorig jaar reed Rémy de Giro en de Vuelta. Het idee is nu om hem te laten starten in de Tour.”

Rochas wist vorig jaar de nodige ereplaatsen te verzamelen. De Fransman werd vijfde in de Veneto Classic, achtste in de Tour de l’Ain en de Ronde van Valencia en eindigde als meesterknecht van Guillaume Martin ook knap vijftiende in de voorbije Vuelta a España.