Rémy Rochas breekt sleutelbeen bij val in Drôme Classic

Cofidis moet het de komende weken stellen zonder Rémy Rochas. De Franse klimmer kwam afgelopen zondag ten val in de Drôme Classic en brak daarbij zijn sleutelbeen. Dat heeft zijn werkgever laten weten via social media.

Rochas begon het seizoen met een 26ste plaats in de GP La Marseillaise. De 25-jarige renner stond vervolgens aan de start van de Ster van Bessèges (49ste in het algemeen klassement) en kwam in de Faun-Ardèche Classic, een dag voor zijn valpartij, als zestiende over de streep. In de Drôme Classic ging het echter mis voor Rochas.

De beloftevolle klimmer zal de komende weken vanwege een gebroken sleutelbeen niet in actie komen. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer een rugnummer kan opspelden.

Rochas verlengde onlangs nog zijn contract bij Cofidis tot eind 2023. In zijn eerste seizoen voor de ploeg van manager Cédric Vasseur wist hij de nodige ereplaatsen te verzamelen. De Fransman werd vijfde in de Veneto Classic, achtste in de Tour de l’Ain en de Ronde van Valencia en eindigde als meesterknecht van Guillaume Martin ook knap vijftiende in de voorbije Vuelta a España.