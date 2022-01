Rémi Cavagna zit weer op de fiets: “Februari belooft intens te worden”

Rémi Cavagna, die een maand geleden werd aangereden op stage en hierbij een wervel in zijn onderrug brak, zit inmiddels weer op de fiets. De Franse hardrijder van Quick-Step-Alpha Vinyl lijkt zich op tijd klaar te kunnen stomen voor het begin van het nieuwe wielerseizoen.

De 26-jarige Cavagna werd in december aangereden op stage. Hij brak hierbij een wervel in zijn onderrug. Ook zijn Belgische ploegmaat Mauri Vansevenant was betrokken bij het ongeluk, maar hij kwam er vanaf met een gebroken duim. Cavagna werd enkele dagen na de aanrijding geopereerd in het ziekenhuis van IMSKE in Valencia.

Nu, ruim een maand na zijn zware smakker, laat Cavagna via social media weten dat hij inmiddels weer kan fietsen. “Februari belooft intens te worden”, klinkt het. De Fransman was onlangs nog een paar dagen in het Spaanse Calpe om zijn ploeggenoten van Quick-Step-Alpha Vinyl weer eens te zien. De Belgische formatie verblijft momenteel in Spanje voor een gezamenlijk trainingskamp.

De Franse tijdritspecialist Cavagna won in 2021 onder meer het Frans kampioenschap op de weg. Daarnaast won hij ook nog twee tijdritten, die van de Ronde van Romandië en de Ronde van Polen.