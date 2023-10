donderdag 19 oktober 2023 om 16:07

Rémi Cavagna verruilt Soudal Quick-Step na zeven seizoenen voor Movistar

Rémi Cavagna rijdt volgend jaar voor Movistar. De Fransman, die zeven seizoenen voor Soudal Quick-Step en de voorlopers daarvan uitkwam, heeft een contract van drie jaar getekend bij het Spaanse WorldTeam.

Cavagna maakte in 2017 zijn profdebuut onder de vleugels van teammanager Patrick Lefevere, nadat hij in 2016 ook al uitkwam voor Klein Constantia, de toenmalige opleidingsploeg van het huidige Soudal-Quick-Step. De TGV van Clermont–Ferrand boekte zijn eerste profoverwinning in 2018 – met Dwars door West-Vlaanderen – en was in de daaropvolgende seizoenen goed voor nog eens tien zeges. Zo won hij in 2019 de negentiende etappe in de Vuelta a España, was hij goed voor tijdritzeges in de Ronde van Romandië en de Ronde van Polen en verder werd hij ook twee keer Frans kampioen tegen de klok. Dit jaar boekte hij vijf individuele zeges.

Tijdrijden en kasseiklassiekers

Het gerucht ging al langer dat Cavagna in de belangstelling stond van Movistar. Nu is de overstap dus definitief. “Het is een nieuwe uitdaging voor mij”, zegt Cavagna op de site van zijn toekomstige werkgever. “Het zijn zeven mooie jaren geweest bij Quick Step, waarin ik van mijn vak heb genoten en veel heb geleerd, maar ik voelde dat ik een verandering moest doorvoeren om mijn maximale potentieel te bereiken. Net als bij Quick-Step is Movistar een team dat deel uitmaakt van de wielergeschiedenis, met zulke belangrijke renners die voor het team hebben gereden.”

“Ik ben erg trots om hier te komen, hongerig naar succes en klaar om alles te geven voor de groep. Je wilt natuurlijk altijd zelf winnen, maar ik vind het ook leuk om mijn teamgenoten te helpen overwinningen te behalen en een mooi project op te bouwen”, aldus de 28-jarige renner.

“Ik ga met het team de noordelijke klassiekers ontdekken, met die bijzondere sfeer. Ik kijk er naar uit om met deze groep de kasseien op te gaan. Aan de andere kant ben ik, zoals iedereen weet, een tijdritspecialist en hoewel ik het de afgelopen jaren goed heb gedaan, had ik het gevoel dat er iets ontbrak. Ik wil mijn maximum bereiken als tijdrijden, werken aan de positie en alle aspecten, zowel in pure prestaties als qua aerodynamica. Als ik een van de beste wil zijn, heb ik de komende jaren veel werk voor de boeg.”