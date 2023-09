woensdag 13 september 2023 om 14:16

Rémi Cavagna soleert naar winst in openingsrit Ronde van Slowakije, Milan Vader vierde

Rémi Cavagna mag zich de eerste leider noemen van de Ronde van Slowakije. De Fransman van Soudal Quick-Step wist de openingsrit van 172 kilometer naar Kosice te winnen, nadat hij was weggereden uit een elitegroep die al vroeg in de rit was ontstaan. Cavagna rondde het op geheel eigen wijze af na een indrukwekkende solo. Milan Vader (vierde) en Bart Lemmen (zesde) eindigden in een achtervolgend groepje.

Er wordt vandaag niet alleen gekoerst in Spanje, België en Italië, maar ook in Slowakije. In de omgeving van Košice, na Bratislava de grootste stad van Slowakije, ging de 67ste editie van de Ronde van Slowakije van start. Met Soudal Quick-Step, Jumbo-Visma, Astana Qazaqstan en Groupama-FDJ stonden er vanochtend toch vier WorldTeams aan het vertrek, en waren de meeste ogen gericht op toppers als Kasper Asgreen, Tim Merlier, Koen Bouwman, Cees Bol, Thibaut Pinot, David Gaudu en Stefan Küng.

Bouwman en Vader mee in de kopgroep

Bouwman en Asgreen lieten zich ook meteen van voren zien, aangezien de Nederlander en Deen deel uitmaakten van een sterke kopgroep van veertien renners. Deze elitegroep – met daarin ook Milan Vader, Rémi Cavagna en Bart Lemmen – wist een maximale voorsprong te vergaren van goed twee minuten op het peloton. Vader deed onderweg trouwens goede zaken: de mountainbiker/wegrenner wist de nodige punten te sprokkelen op de beklimmingen en verzekerde zich zo van de eerste bergtrui.

Na de laatste gecategoriseerde klim van de dag – die naar Slanske Sedio (3,3 km aan 6,5%) – was er nog maar weinig over van de kopgroep van veertien. Cavagna bleek wel in de stemming voor een nieuwe solo-onderneming en reed dan ook weg bij zijn medevluchters. De Franse hardrijder van Soudal Quick-Step pakte meer dan twee minuten voorsprong op zijn eerste achtervolgers en hield knap stand op de laatste omloop van 12 kilometer rond Kosice.

Ruim achter Cavagna wist Mulu Hailemichael (Caja Rural-Seguros RGA) als tweede over de finish te komen. Hij was weggereden uit een groepje met daarin Kasper Asgreen, Milan Vader, Stefan Küng en Bart Lemmen. Zij kwamen in die volgorde over de finish in de strijd om de derde plaats. Daarachter was het veld helemaal verbrokkeld. Het grote peloton verloor ruim vijf minuten op Cavagna.