Rémi Cavagna: “Ik hield niet echt rekening met de ritzege”

Rémi Cavagna werd eerder dit jaar al tweemaal tweede in een individuele tijdrit, maar vandaag was het dan eindelijk raak in de Ronde van Romandië. De hardrijder van Deceuninck-Quick-Step versloeg in de slottijdrit in Fribourg Stefan Bissegger en eindwinnaar Geraint Thomas.

De 25-jarige Cavagna wist het verschil te maken in de dalende slotkilometers naar het centrum van Fribourg, al dacht hij voor de start niet meteen aan de ritzege. “Dit was namelijk geen perfecte tijdrit voor een renner met mijn capaciteiten”, liet Cavagna na afloop weten in het flashinterview. “Het was een tijdrit met veel hoogtemeters.”

“Ik hield dan ook niet echt rekening met de ritzege. Ik ben niet voluit gegaan op de steile passages. Het was zaak om op deze stroken mijn eigen tempo te rijden. Een ritzege, dat had ik niet verwacht. Ik ben normaal toch meer van de vlakke tijdritten”, aldus Cavagna, die een week voor de start van de Giro d’Italia een visitekaartje heeft afgegeven.

Roze droom

De renner van Deceuninck-Quick-Step hoopt komende zaterdag ook een gooi te doen naar de ritzege in de eerste etappe van de Ronde van Italië. De renners beginnen met een biljartvlakke tijdrit van net geen negen kilometer in de straten van Turijn. “Ik hoop in Turijn mee te doen voor de ritzege en de eerste roze trui”, klinkt het ambitieus.