vrijdag 6 oktober 2023 om 18:23

Remco Evenpoel met mannen in vorm Ilan Van Wilder en Andrea Bagioli naar Ronde van Lombardije

Remco Evenepoel kent zijn ploeggenoten voor de Ronde van Lombardije. De Belgische kampioen krijgt steun van onder meer Julian Alaphilippe en mannen in vorm Ilan Van Wilder en Andrea Bagioli. “We kunnen rekenen op een sterke ploeg”, vertelt ploegleider Davide Bramati in een persbericht.

Naast Evenepoel, Alaphilippe , Van Wilder en Andrea Bagioli zullen ook Mattia Cattaneo, Fausto Masnada en Mauri Vansevenant starten in het Italiaanse monument namens Soudal Quick-Step. Van Wilder en Bagioli zullen dat met veel vertrouwen doen, want de twee wonnen onlangs nog. Van Wilder zegevierde na een solo in Tre Valli Varesine, Bagioli won de sprint van een klein groepje in Gran Piemonte.

“We gaan met veel moraal naar de start van de Ronde van Lombardije na de ongelooflijke week die we al gehad hebben in Italië”, aldus Bramati over de mooie resultaten. “Het parcours zal zaterdag erg zwaar zijn. We kunnen echter rekenen op een sterke ploeg die iets mooi kan neerzetten.”