Remco Evenepoel wint opnieuw in Ronde van Noorwegen

Remco Evenepoel gaat in de Ronde van Noorwegen verder met waar hij was gebleven: winnen. In Sandnes werd vroege vluchter Ben Healy pas laat tot de orde geroepen, waarna de Belg de rapste bleek van een groepje met favorieten.

De 181 kilometer lange etappe naar Sandnes bleek een enerverende. Dat had allemaal te maken met de omvangrijke vlucht die al vroeg in de etappe wegreed. Liefst twintig renners bevolkten deze vlucht, waaronder toppers als Michael Valgren, Kasper Asgreen en Remi Cavagna.

Zij konden hun stempel echter niet op de wedstrijd drukken. Wie dat wel kon, was de Ier Healy. Op 47 kilometer van de meet trok hij alleen ten aanval. Met meer dan een minuut voorsprong op het peloton begon hij aan de laatste tien kilometer. Dat bleek niet voldoende om de dagzege over de streep te trekken.

Op het laatste klimmetje op 3,6 kilometer van de meet reed Jay Vine het gat zo goed als dicht, waarna Healy op een kilometer van de finish alsnog capituleerde. Evenepoel sprintte vervolgens in Sandnes naar de overwinning, voor Tobias Halland Johannessen en Luke Plapp. Voor Evenepoel is het alweer zijn derde zege in Noorwegen deze week.