Remco Evenepoel wint op pittige aankomst in Tour of Norway

Remco Evenepoel heeft zijn eerste afspraak na de break sinds zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik niet gemist. In de openingsetappe van de Tour of Norway trok de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl met een indrukwekkende sprint de winst naar zich toe op de bergop aankomst in Voss. De Noorse neoprof Tobias Halland Johannessen werd tweede, de Spanjaard Eduard Prades derde.

De Tour of Norway begon vandaag met een 173,6 kilometer lange etappe van Bergen naar Voss, waar de rit bergop eindigde. Vroeg in de koers kwam een kopgroep met zes man tot stand, met daarin Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA), Stephen Bassett (Human Powered Health), Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise), Frederik Muff (Team ColoQuick) en de ploeggenoten Håkon Aalrust en Eirik Lunder (Team Coop). Zij pakten onder regenachtige omstandigheden vijf minuten voorsprong op het peloton.

INEOS Grenadiers, Quick-Step Alpha Vinyl en Uno-X, de ploegen van onder andere Ethan Hayter, Remco Evenepoel en neo Tobias Halland Johannessen (in 2021 winnaar van de Tour de l’Avenir), namen verantwoordelijkheid en bepaalden het tempo in de achtervolging. In de tweede helft van de koers werd versneld en begon het verschil met de kopgroep terug te lopen, tot de zes renners vooraan weer binnen schootsafstand waren. Hun voorsprong schommelde vervolgens lange tijd rond een minuut.

Het peloton reed in de laatste tien kilometer het gat dicht. Huff probeerde het nog even alleen, maar op drie kilometer van de streep was alles weer bij elkaar. Het kwam uiteindelijk aan op de slotklim (2,1 km aan 8,4%) met een maximale stijging van 14,2%. Op de klim deelden diverse renners speldenprikken uit, maar het pak bleef lang bij elkaar. In de laatste 300 meter opende Eduard Prades de debatten en die uitval werd beantwoord door Evenepoel. De Belg zag Tobias Halland Johannessen nog dichtbij komen, maar hield stand tot op de streep.

Voor Evenepoel is de Tour of Norway zijn eerste koers sinds Luik-Bastenaken-Luik, waar hij een maand geleden de overwinning pakte na een solo van veertien kilometer. Sindsdien nam hij tijd voor zijn familie en reisde hij naar Spanje af voor een hoogtestage. Vooraf kondigde hij al aan dat hij in de Noorse etappekoers meteen wilde knallen. “Na een paar weken koers, krijg je toch snel weer die honger. En eenmaal op die fiets, wil ik er het maximale uithalen”, vertelde hij in aanloop naar de wedstrijd in gesprek met WielerFlits.