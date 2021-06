Remco Evenepoel wint met klein verschil tijdrit in Baloise Belgium Tour

Remco Evenepoel heeft de tijdrit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Belg van Deceuninck-Quick-Step versloeg Yves Lampaert en Finn Fisher-Black in de tijdrit van 11,2 kilometer rond Knokke-Heist. Hij vergroot zijn leiding in het algemeen klassement.

Het weinig technische parcours leende zich voor snelle tijden. De eerste serieuze richttijd werd gereden door Charlie Quarterman. De Brit van Trek-Segrafredo was de eerste die onder de twaalf en een halve minuut dook. Hij werd uit de hotseat gereden door Thibault Guernalec.

De Fransman noteerde een tijd die zeven seconden sneller was. Zijn tijd bleef lange tijd staan, tot Frederik Frison als eerste onder de 12.20 reed. Rune Herregodts verraste vervolgens door met minimum verschil die tijd te verbeteren. De renner van Sport Vlaanderen-Baloise was slechts vier honderdste van een seconde sneller. Hij eindigde met zijn tijd uiteindelijk als vierde in de daguitslag.

Eventjes leek Koen Bouwman in de buurt te komen van de tijd van Herregodts, maar aan de finish in Knokke-Heist kwam de Nederlander vijf seconden te kort. De renner van Jumbo-Visma eindigde wel als beste Nederlander op de achtste plek. De eerste renner die onder de tijd van Herregodt wist te duiken was de pas 19-jaar jonge Nieuw-Zeelander Fisher-Black.

Yves Lampaert maakt het spannend

Slechts twee renners wisten die tijd te verbreken. Yves Lampaert toonde andermaal zijn klasse in deze discipline. De West-Vlaming reed er bijna zestien seconden van af en mocht plaats nemen in de hotseat. Toch liet Lampaert direct na de finish al weten niet in de dagzege te geloven.

Zijn vermoeden bleek terecht. Klassementsleider Evenepoel wist zijn status als topfavoriet waar te maken. De aerokogel – zoals Lampaert zijn ploegmaat noemde – bleek de beste, al was het verschil niet groot.

Onderweg noteerden de teamgenoten van Deceuninck-Quick-Step vrijwel dezelfde tussentijden. Alleen in het slotstuk van de rit tegen de klok was het 21-jarige toptalent net ietsjes sneller. Hij passeerde na precies twaalf minuten de finish en was daarmee twee seconden sneller dan Lampaert.

In het algemeen klassement verstevigt de renner uit Schepdaal zijn leiderspositie. Hij heeft een voorsprong van 45 seconden op Lampaert.