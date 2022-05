Remco Evenepoel wint in Noorwegen ondanks late plaspauze: “Mijn blaas stond op knappen”

Remco Evenepoel heeft zijn eerste koers na een rust- en trainingspauze meteen gewonnen. In de openingsetappe van de Tour of Norway was de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl de sterkste op de oplopende aankomst in Voss en dat leidde vanzelfsprekend tot tevredenheid.

“Ik ben heel blij. Het was vrij koud en dat maakt de koers altijd zwaar”, vertelde Evenepoel na de etappe in het flashinterview. Voor de 22-jarige renner waren het zijn eerste wedstrijdkilometers sinds Luik-Bastenaken-Luik, waar hij na een solo de overwinning pakte. “Wat een manier om terug te komen. Het voelt goed om terug te zijn.”

De aankomst in Voss was een pittige: over ruim twee kilometer liep de weg gemiddeld aan 8,4% omhoog, met een maximale stijging van 14,2%. “Het was best steil. Ik had niet verwacht dat ik me al zo goed zou voelen op de eerste dag, op zo’n explosieve finish. Ik ben blij”, haalde de Belg opgelucht adem.

Evenepoel moest op tien kilometer van de finish plots stoppen. “Ik moest hoognodig plassen. Ik moest wel tien tot vijftien keer plassen. Ik moest stoppen, anders was mijn blaas geknapt. Of ik bang was dat mijn kansen verkeken zouden zijn? Nee, helemaal niet. Ik wist dat er wat tegenwind stond en dat er nog een grote weg was om tussen de auto’s terug te komen.”