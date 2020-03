Remco Evenepoel: “Giro in juni lastig te combineren met Olympische Spelen” woensdag 18 maart 2020 om 14:30

Remco Evenepoel behoort tot de vele renners die momenteel in onzekerheid verkeren over de toekomst van zijn sport. De tweedejaarsprof vertelt in de documentaire ‘Ik ben Remco’ van Het Laatste Nieuws over de impact die de coronacrisis voor hem persoonlijk heeft. “Ik weet niet goed wat ik moet denken of hoe ik moet trainen”, vertelt Evenepoel. De afgelasting van de Giro zadelt hem op met een dilemma.

Sinds de uitbraak staat zijn hele programma op losse schroeven. “Het coronavirus heeft ons in zijn greep. Normaal zou ik nu Tirreno-Adriatico rijden, maar nu ben ik thuis en probeer ik de trainingen zo goed mogelijk af te werken en zelf niet ziek worden”, aldus Evenepoel. “Dat virus, dat bezorgt ons een gevoel waarvan je niet goed weet wat je ervan moet denken. En niet goed weet hoe je moet trainen. Aangezien alles afgelast of doorgeschoven is. Maar doorschuiven is nog geen zekerheid op koersen.”

Trainen zoals in de winter

De 20-jarige jongeling heeft zijn trainingen aangepast. “Eigenlijk trainen we nu zoals in de winter. Duurtrainingen en niet intensief”, geeft hij aan. “Het heeft ook geen zin dat we ons nu de nek af zouden trainen. Wanneer we binnen enkele weken er weer echt moeten staan, is niet de bedoeling dat we op onze knieën zouden moeten starten”, aldus Evenepoel.

“Maar ik denk ook dat iedereen wel beseft dat het belangrijk is om zelf niet ziek te worden. En dat de wedstrijden momenteel even bijzaak zijn”, stelt hij vast.

Twijfels over Giro

De mogelijkheid bestaat dat de Giro d’Italia nu een maand later wordt verreden. “Dan weet ik eerlijk gezegd niet of dat in mijn programma past”, aldus Evenepoel, die aangeeft dat een Giro in juni lastig te combineren valt met een eventuele deelname aan de Olympische Spelen. “Ook al wil ik echt super graag aan de start komen. Maar het is gewoon zo dat, als je alles gaat beginnen op te schuiven, dat al de rest dan ook opgeschoven moet worden.”

Het seizoen begon voor Evenepoel met eindzeges in San Juan en de Algarve nochtans uitstekend. “Het is eigenlijk goed geweest is dat ik toch al wat wedstrijden gewonnen heb”, stelt hij vast.

“Ik heb nu toch al vijf overwinningen op mijn naam kunnen schrijven, dus dat geeft toch een ander gevoel om nu deze periode in te gaan.”