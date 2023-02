Evenepoel verrast door dagwinst: “Wilden vooral beter doen dan Plapp en Bilbao”

Remco Evenepoel heeft dinsdag opnieuw een slag geslagen in de UAE Tour. Met zijn ploeg Soudal Quick-Step won de 23-jarige Belg de ploegentijdrit. Dat kwam enigszins als een verrassing, gaf Evenepoel in het flashinterview na afloop aan.

EF Education-EasyPost stond lange tijd aan de leiding. Onder andere INEOS Grenadiers en Bahrain Victorious, de ploegen van Luke Plapp en Pello Bilbao, kwamen niet aan de tijd van de Amerikaanse ploeg. “We hadden niet verwacht dat wij nog onder de tijd van EF zouden duiken”, vertelt Evenepoel. “We waren vooral bezig met de andere klassementsrenners, Plapp en Bilboa. We wilden het beter doen dan hun teams. Maar net voordat we begonnen, zagen we dat INEOS ook een supergoede tijd had. Het is ongelofelijk dat we deze etappe weten te winnen.”

Evenepoel, die drie tellen pakte op Plapp en vier op Bilbao, spreekt van een ‘perfect uitgevoerd plan’. “We wilden bij elkaar blijven totdat de tegenwind erop zat. Sommige jongens gaven echt alles om één laatste beurt te doen. Om met één seconde te winnen, is krankzinnig. Het is voor het eerst dat ik een ploegentijdrit win. Om het in deze wedstrijd te doen, na de overwinning van gisteren, is een perfecte start van deze mooie wedstrijd.”

Luke Plapp is dankzij de bonificatieseconden die hij maandag pakte de nieuwe leider, maar Evenepoel staat in dezelfde tijd als de Australiër. “We kunnen blij zijn met de afgelopen twee dagen. Gisteren was het waaieren en vandaag was het ook weer een heel lastige dag met de ploegentijdrit. Dat is misschien wel de zwaarste type wedstrijd. Het is geweldig om te winnen. De ploeg verdient dit echt.

Lees meer: Soudal Quick-Step klopt EF Education-EasyPost met één seconde in ploegentijdrit UAE Tour