Remco Evenepoel voor Volta ao Algarve: “Goede verwachtingen”

Remco Evenepoel zet morgen zijn seizoen voort met de Volta ao Algarve. Aan zijn enige optreden in de Portugese ronde, in 2020, hield de Belg goede herinneringen over: hij zegevierde op de Alto da Fóia en in de afsluitende tijdrit, en legde beslag op de eindzege.

Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) begon het nieuwe seizoen voortvarend. In de Ronde van Valencia won hij namelijk de openingsetappe en droeg hij vervolgens twee dagen de leiderstrui. In de derde rit moest hij op de deels onverharde slotklim eraf en raakte hij de koppositie kwijt. Uiteindelijk stond hij na vijf dagen wel op het eindpodium en was hij tweede achter Aleksandr Vlasov. De Volta ao Algarve wordt dus zijn tweede wedstrijd van het jaar.

De 22-jarige renner heeft goede hoop op weer een mooi resultaat. “Je wilt het altijd zo goed doen als de vorige keer of beter, maar het is altijd moeilijk om de koers op voorhand te voorspellen. We hebben een aantal verkenningen gedaan van de etappes en we hebben ook de tijdrit bekeken, die zwaar en lang is. De tijdrit wordt belangrijk voor het klassement. Ook gaan we proberen etappes te pakken met Fabio Jakobsen. Ik heb goede verwachtingen”, vertelt hij in een video.

Standbeeld

Evenepoel besloot tijdens een training op de Alto da Fóia in de afgelopen dagen ook een kijkje te nemen bij het monument dat de gemeente Monchique de voorbije zomer neerzette ter ere van de Belg. Kunstenaar Carlos de Oliveira Correia maakte een standbeeld van het zegegebaar waar Evenepoel twee jaar geleden mee over de finish kwam. Het eerbetoon werd in september door de burgemeester ingehuldigd op de top van de berg.

De renner was onder de indruk. “Ik wilde graag het standbeeld zien en het is echt mooi gedaan. Het is precies dezelfde beweging die ik deed vanaf mijn fiets. Dus het is echt cool om zo’n mooi standbeeld te hebben in een gebied waar ik eigenlijk maar een keer ben geweest. Het is een van de meest bekende beklimmingen hier in de buurt, dus het is echt leuk om daar een persoonlijk standbeeld te hebben.”