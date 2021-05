Remco Evenepoel voor bergrit: “Iedereen heeft nu hetzelfde doel en dit is alles op mij”

Remco Evenepoel begint aan de bergetappe naar San Giacomo als de absolute kopman van Deceuninck-Quick-Step. Binnen de Belgische formatie staan alle neuzen dezelfde kant op, nadat João Almeida op weg naar Sestola minuten verloor. “Er is goed gesproken met de ploeg onderling, en iedereen heeft nu hetzelfde doel en dit is alles op mij”, zegt Evenepoel.

“Het is nog heel vroeg in de Giro”, gaat hij verder voor aanvang van de rit. “Alles zal vandaag beslist worden op die laatste klim. Als er niets moet gebeuren, dan zal er niets gebeuren want het is nog een heel lange en lastige Giro.”

‘Ook de schaduwkopman van INEOS is er van tussen’

De etappe naar Cattolica zorgde voor wat verschuivingen in het peloton. Mikel Landa viel uit en Pavel Sivakov, de tweede man van INEOS Grenadiers, moest ook opgeven. “Jammer van die valpartij van gisteren natuurlijk”, aldus Evenepoel. “Het was een superhectische finale. Het was lang geleden dat ik dit nog heb meegemaakt. Het was er echt wel over.”

“INEOS heeft nu hetzelfde voor als ons. Hun schaduwkopman is er ook van tussen. Bij hen is het nog erger dan bij ons natuurlijk”, geeft de 21-jarige Vlaams-Brabander uit. Bang was hij niet in die finale. “Met Iljo heb ik de perfecte wegkapitein. Hij loodst mij heel vlot door het peloton. Ik voel mij goed en veilig, het is gewoon leuk om terug te zijn.”