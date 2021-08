Remco Evenepoel verrast door verkeerd rijden concurrenten: “Ze hebben toch een computer?”

In volle finale van de Brussels Cycling Classic zag Remco Evenepoel zijn concurrenten verkeerd rijden. De jeugdige Belg kwam daardoor voorop te rijden met Aimé De Gendt, die hij even later van zich afschudde. Na afloop snapt Evenepoel niet hoe het heeft kunnen gebeuren: “Ze hebben toch allemaal de route op hun computer?”

“Ik was erg verrast dat ze naar rechts draaiden”, gaat hij verder in het flashinterview. “Ik wist dat we naar links moesten gaan omdat daar de kasseistrook zou beginnen. Toen ik ze naar rechts zag rijden, dacht ik: ‘Dit is niet de weg naar de strook.’ Daarna wilde ik niet wachten, want je ziet dat het peloton nog bijna bij die anderen komen.”

“Het is jammer voor het koersverloop, want iedereen was erg sterk en het had een mooie finale kunnen worden. Iedereen was beetje bij beetje zijn kracht aan het verliezen omdat het een zware koers was en iedereen werd afgemat.”

Drie dagen na zijn overwinning in de Druivenkoers Overijse won Evenepoel zo opnieuw een Belgische semiklassieker. Deze keer voelde hij echter wel zijn benen nog: “Ik was vandaag niet heel fris, maar ik ben blij dat ik deze thuiskoers op mijn palmares kan zetten.”