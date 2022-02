Remco Evenepoel verrast door grote voorsprong: “Ik verwachtte juist een spannende strijd”

Remco Evenepoel was verrast door zijn grote voorsprong in de lange individuele tijdrit in de Volta ao Algarve. Na 32 kilometer was de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl bijna een minuut sneller dan nummer twee en Europees kampioen Stefan Küng.

Evenepoel zette na 32 kilometer de klok stil op 37:49 minuten en verbeterde daarmee de toptijd van Küng met 58 seconden. Het leverde hem behalve de etappezege ook de koppositie in het algemeen klassement op. “Ik ben eigenlijk nogal verrast. Ik had niet verwacht dat ik zo ver voor hem zou eindigen. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat het een spannende strijd zou worden, want de afgelopen dagen heb ik ook voor Fabio (Jakobsen, red.) gereden en ook in de bergetappe moest ik goed presteren.”

De Belgische specialist was zelf ook onder de indruk van zijn prestatie. “Ik denk dat ik vandaag een van mijn beste benen ooit had in een tijdrit, dus ik ben echt blij met mijn prestatie. Hopelijk heb ik nog heel vaak deze benen in tijdritten.”

Harde strijd

Evenepoel begint morgen met een voorsprong van 1:06 minuut op de nummer twee, de Brit Ethan Hayter, aan de zware slotetappe. Nummer drie Brandon McNulty en nummer vier Daniel Martínez volgen op ongeveer anderhalve minuut. De Belg verwacht een harde strijd op weg naar Malhão. “Mijn voorsprong is meer dan een minuut, dat is een groot gat. Er kan echter van alles gebeuren. Het wordt nog een zware dag morgen. We moeten gefocust zijn en proberen geen domme dingen te doen en problemen te vermijden.”