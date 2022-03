Remco Evenepoel: “Verrast dat Pogacar zijn aanval door wilde zetten”

Remco Evenepoel had de actie van Tadej Pogačar tijdens de derde etappe Tirreno-Adriatico niet aan zien komen. Pogačar snoepte op twintig kilometer van de streep drie bonificatieseconden mee en probeerde vervolgens met een groepje voor het peloton uit te blijven. “Ik was verrast dat hij zijn aanval door wilde zetten tot aan de finish”, zegt zijn concurrent Evenepoel na afloop tegen VeloNews.

Pogačar had bij zijn poging het gezelschap van Evenepoels ploeggenoot Julian Alaphilippe, Marc Soler en – uiteindelijk – Tao Geoghegan Hart. “Misschien zag hij er iets in”, aldus Evenepoel, die aangeeft dat hij niet panikeerde. “Als je nog met het hele peloton bent en het is nog vijftien kilometer vlak naar de streep, dan is het behoorlijk moeilijk om met z’n vieren voor het peloton uit te blijven, dat nog steeds super fris is.”

Dat bleek ook, want tien kilometer voor het einde werd het kwartet weer tot de orde geroepen. “Het was niet mijn doel om hem energie te laten verspillen. Het was zijn eigen keuze: Pogačar is intelligent en professioneel genoeg om te weten wat hij doet”, aldus de Belg. “Toen UAE Emirates versnelde, wisten we dat hij er vandaag voor zou gaan. Ik was een beetje verrast dat hij door bleef gaan, maar hij zal zijn redenen gehad hebben.”

Pogačar: “Was niet van plan om weg te rijden”

Deze redenen werden door Pogačar zelf uiteindelijk gegeven. “Ik was niet van plan om weg te rijden. We grepen de vlucht en er waren drie seconden te halen, dus daar sprintten we voor. Vervolgens hadden we een gat met een aantal goede renners, dus we deden ons best. De komende dagen zijn zwaar met veel korte, maar lastige klimmen, dus het kan zeker vergelijkbaar zijn met dit.”

Evenepoel verwacht dat het in deze komende dagen lastig wordt om Pogačar op achterstand te rijden. “Morgen (donderdag, red.) is een ander soort etappe. Het zal moeilijk zijn om hem te lossen, maar als hij morgen wat energie mist die hij vandaag verspild heeft… Ik ga er niet op hopen, maar je weet het nooit. Misschien kan ik proberen om op de streep wat secondes op hem te winnen.”