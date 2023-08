Remco Evenepoel verkent zware col uit Vuelta-rit in aanloop naar WK in Glasgow

Remco Evenepoel kende afgelopen zaterdag in Spanje een goede generale repititie door in de Clásica San Sebastián de zege te pakken, maar besloot dat deze inspanning nog niet voldoende voorbereiding was op het WK. Zo verlengde de Belg zijn verblijf in Spanje om zich beter voor te bereiden op zijn deelname aan de Vuelta España. Evenepoel werd gespot op de Tourmalet, een zware en mythische klim.

Dit kan gerust opvallend genoemd worden, aangezien in het aankomende weekend de wegwedstrijd van de wereldkampioenschappen in Glasgow al op het programma staat. Evenepoel zal daar aantreden als regerend kampioen en gaat op zoek naar zijn tweede titel.